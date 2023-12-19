رئيس أجا يجتمع مع لجنة «تكافل وكرامة» في الدقهلية

عقدت رئاسة مركز ومدينة أجا، في محافظة الدقهلية، اجتماعا مع لجنة المسألة المجتمعية لبرنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي، والمنوط لها أعمال التحري وبحث الحالات الأولى بالرعاية الاجتماعية للبرنامج والخاضع لإدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة.

وخلال الاجتماع قال حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، في بيان، حضر الاجتماع جميع أعضاء لجنة تكافل وكرامة من إدارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والإدارة التعليمية والإدارة الصحية، وعضو كنيسة أجا، وعضو من إحدى الجمعيات الخيرية بأجا، والهدف من عقده لمناقشة آليات عملها خلال الفترة المقبلة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتفعيل دور لجان المسألة المجتمعية بنطاق المركز والمدينة.

تحقيق الشفافية المطلوبة والتحقق من صحة البيانات

كما يهدف الاجتماع إلى تقسيم أعضاء اللجنة إلى فرق عمل لضمان تغطية كل المناطق التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي بالمركز وتحقيق الشفافية المطلوبة والتحقق من صحة البيانات المقدمة من الأسر المستفيدة، وذلك من خلال فحص أسماء المستفيدين، والأسماء المدرجة بالكشوف والتي لم يستدل عليها.

مراجعة وبحث كشوف المستحقين

وأكد رئيس مجلس المدينة، خلال الاجتماع على أهمية الدور المنوط باللجنة في مراجعة وبحث كشوف المستحقين، وكذلك تعريف المواطنين بالبرنامج وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة من المواطنين.