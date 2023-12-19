أستاذ جيولوجيا: لولا السد العالي لتعرضنا لأزمة كبيرة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بيان وزارة الري الأخير عن مفاوضات السد الإثيوبي، يوحي أن مصر لم تتعرض للضرر حتى الآن، رغم أنه يوجد تخزين أول وثاني وثالث ورابع للمياه.

التخزين الرابع

وأضاف «شراقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التخزين الرابع هذا العام كان 24 مليار متر مكعب، وهذا رقم كبير وتقريبا أكثر من 40% من حصة مصر المائية في العام، وهذه الكمية تروي كل أراضي صعيد مصر والدلتا بالكامل، ولولا السد العالي لكانت كل هذه الأراضي توقفت عن الزراعة، وهذا ضرر جسيم.

بحيرة السد الإثيوبي بها نحو 41 مليار متر

وأشار إلى أن بحيرة السد الإثيوبي بها نحو 41 مليار متر مكعب حالي وهي مجموعة التخزينات الأربعة، وهذه الكمية بالكامل كان مآلها الوصول للسد العالي، وهذه خسارة كبيرة، والوزارة تقصد في بيانها أن هناك ضرر تستطيع مصر بجهودها أن تغطي وتتغلب عليه وتؤمن المواطنين منه بأموال طائلة متمثل في وجود احتياطي مائي في السد العالي، يعوض بعض الخسارة التي تتم الآن، وفي السنوات المقبلة، موضحًا أن الضرر واقع على مصر كدولة، لكن الحكومة تمنع وصوله للمواطن مباشرة، «مفيش واحد هيفتح الحنفية وميلاقيش مياه»، إلا أنه قد يأتي يوم، خاصة عندما يكون هناك تخزين خامس بنفس كميات المياه، وربما تخطط إثيوبيا لبناء سدود أخرى مستقبلا، وبالتالي هذا الضرر لن يُتَلَافَى بالأموال.