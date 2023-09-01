الرئيس السيسي يُصدق على مشروع تطوير نظم إشارات خط «الأقصر- السد العالي»

أكدت وزارة النقل، وفق بيان صادر عنها، أنه جرى الموافقة والتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة على خط «الأقصر - السد العالي»، لاستكمال خطة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية.

مشروعات تطوير نظم الإشارات

- يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني.

- المشروعات تهدف إلى زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط.

- أيضاً تهدف المشروعات إلى تقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية.

- تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18.5 مليار جنيه وهي:

* خط «خط القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كم.

* خط «بني سويف – أسيوط» بطول 250 كم.

* خط «أسيوط – نجع حمادي» بطول 181 كم.

* خط «بنها – بورسعيد» بطول 214 كم.

* خط «نجع حمادي – الأقصر» بطول 118 كم.

خبير نقل يُعلق على مشروعات نظم الإشارات

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف بمشورعات تطوير نظم الإشارات، مؤكداً أن نظم الإشارات في الفترات الماضية، كانت سبباً رئيسياً في حوادث القطارات، موضحاً أن الدولة أولت لها اهتماماً بالغاً في الوقت الحالي.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ «الوطن»، أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في المجال بما يضمن تحقيق الجودة المطلوبة وبالمواصفات والمعايير العالمية، موضحاً أن هذه المشروعات لها تأثيرات مباشرة على جودة الخدمات المُقدمة من منظومة السكك الحديدية لجمهور الركاب.