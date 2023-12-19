«التعليم»: إجراء امتحانات أولى وتانية ثانوي إلكترونيا وفقا للبنية التكنولوجية للمدارس

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنَّ وزير التعليم الدكتور رضا حجازي طلب نزول فرق تفتيش ومتابعة على نحو مفاجئ للمديريات والإدارات والمدارس لمتابعة الأداء الخاص بالمديريات وتنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة ومتابعة نسب الغياب في المدارس ومطابقتها مع نسب الغياب التي تُرْسَل من المديريات.

تسليم التابلت للطلاب

وأضاف «زلطة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنَّ البنية التكنولوجية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جاهزة وسُلِّمَت الطلاب التابلت، كما يتدربون على كيفية الإجراءات والخطوات لدخولهم منصة الامتحان، وإذا تبين عدم جاهزية أي مدرسة كبنية تكنولوجية يمتحن الطلاب ورقيا.

وتابع أنَّ وزارة التعليم تحاول بقدر الإمكان الرد على كل التساؤلات المتعلقة بالرأي العام أو أولياء الأمور على نحو سريع، لكن هناك بعض الإجراءات التي تحكم مثل المتابعة والمراجعة لجاهزية المدارس كبنية تكنولوجية للاستعداد للامتحان، ونسب تسليم التابلت في المدارس.