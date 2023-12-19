وزير التعليم يشهد فعاليات ورشة إقليمية لتقويم أداء التدريس في الدول العربية

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع «تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية» التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، مؤكدا أنّ الورشة تشهد عملا يشارك فيه الخبراء والمختصون في قضايا الجودة والتميز في التعليم على مستوى الدول العربية للمساهمة والمبادرة بمقترحاتهم، والمشاركة بآرائهم في التطوير المستمر لأنظمتنا التعليمية بما يخدم قضايا أمتنا العربية.

تقويم الأداء التدريسي

وقال الوزير إنّنا نلتقي اليوم في ورشة العمل الإقليمية لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية، حيث تتناول الورشة الموضوع من خلال عدة محاور، هي تشخيص واقع سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في 6 دول عربية على الأقل، يراعى في اختيارها البعد الجغرافي والعراقة، إضافة إلى عرض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تقويم الأداء.

وأضاف الوزير أنّه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية، كان من الضروري تطوير نظامنا التعليمي، مشيرًا إلى أنّه سيتم ظهور وظائف جديدة، واختفاء وظائف، لذا بات حتميا اتخاذ خطوات متسارعة لامتلاك المهارات والجدارات والقدرة على التعلم مدى الحياة، كما كان من الضروري تغيير المناهج بمواصفاتها، ووجود مناهج رقمية، والارتقاء بأداء المعلم الذي يعد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أنّ وزارة التربية والتعليم المصرية تستهدف إمداد أبنائها الطلاب بنواتج التعلم ومهارات المستقبل، والقدرة على الإبداع، والتفكير الناقد، والقدرة على تحمل المسؤولية والمثابرة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم عناصر استراتيجية بناء الإنسان المصري.

واستعرض الدكتور رضا حجازي جهود الوزارة منذ عام 2018، حيث جرى إطلاق النظام التعليمي الجديد في مصر، وتطوير المناهج من الصف الأول رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، وتطوير مناهج المرحلة الإعدادية من حيث الإطار العام والإطار النوعي، مع التركيز على جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإمداد الطالب بالمفاهيم الكبرى، والبحث والربط بين المعلومات للوصول إلى البنية المعرفية.

تطوير مرحلة الثانوية العامة

وتابع أنّ الوزارة بصدد تطوير مرحلة الثانوية العامة، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار، وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.

وقال الوزير إنّ الوزارة قامت بعمل تحليل قطاع قوي نتج عنه خطة استراتيجية لها 3 محاور رئيسية هي الإتاحة والجودة والحوكمة، و4 أولويات هي الوصول والإنصاف والجودة والاستدامة والتعلم الأخضر، ويأتي التحول الرقمي متقاطعًا عبر كل هذه المحاور، مؤكدًا أنّ التكنولوجيا لن تغني عن المعلم بل هي أداة مساعدة لأدائه، فنحن نحتاج التكنولوجيا التي تمكن الطالب من إنتاج المعرفة وتحقيق نواتج التعلم، من خلال تركيز الدولة على الإبداع والابتكار، والتي تساعد أيضًا في إدارة البرنامج التعليمي لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، وصولًا إلى أنسنة التعليم بحيث يكون التعليم منتج للقيم والوجدان، ويتحقق ذلك في ظل وجود معلم موجه ومرشد لعملية التعلم.

وأضاف الوزير أنّه في ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تتفق مع برنامج الحكومة المصرية وتستهدف بناء الإنسان، مؤكدا الربط بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا الهامة مثل الأمن المائي، والبيئي، وربط القضايا بأحداث التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنّ المعلم يأتي ضمن أولويات الوزارة ويعد محورًا أساسيًا فى العملية التعليمية، وأصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين بناءً على عدة معايير، واجتياز لمجموعة من التدريبات، وفي إطار ضمان الجودة، سيتم الإعلان قريبًا عن انطلاق وثيقة المعايير لمعلم الغد والتي تقوم بإعدادها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلا عن وجود آلية لترقي المعلمين في ضوء الكادر الذي حدده القانون رقم 155، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالتنمية المهنية للمعلمين، حيث تضم الوزارة الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية والتي تستهدف تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية لتطوير قدرات المعلمين.

وتطرق الوزير إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «1000 مدير مدرسة»، والتي حصلت الدفعة الأولى من المبادرة على دبلومة في القيادة والأمن القومي بالشراكة مع كلية التربية بجامعة حلوان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية مؤمنة بالمعلم وتحرص دائما على الارتقاء بأدائه وتدريبه وتهيئته، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب على رأس العمل بفروع التدريب في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر والتقدير إلى الأشقاء في السعودية على التعاون، متمنيًا لمركز الجودة والتميز بمزيد من النجاحات كمرجع موثوق في أبحاث الجودة ونشر المعرفة في المنطقة العربية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الوزارة للاستفادة من موارد وقدرات المركز.