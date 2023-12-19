توجيه مهم من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديري المديريات خلال اجتماعه اليوم بالفيديو كونفراس وآلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، مشددا على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع الغش

واستعرض الوزير إجراءات كل مديرية لآلية إجراء الامتحانات وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي، مشددا على مديري المديريات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.

وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد

كما أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كافة الإجراءات الخاصة بمسابقة المعلمين الجدد في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية، وتأكيداً لمبدأ تكافؤ الفرص، موجها بضرورة وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

وفي ذات الإطار، شدد الوزير خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كرنفراس، على أهمية سرعة استقبال الوزارة لكافة الالتماسات التي تلقتها المديريات التعليمية خلال الفترة الماضية من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بالمسابقة، تمهيدا لتنظيم التواصل معهم لمنحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه.

كما وجّه الوزير بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية 100 مدير مدرسة، وتقديم كافة سبل الدعم لهم ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.