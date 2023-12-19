بدء عمل الجسات الأرضية تمهيدا لبناء مدرسة التعليم الأساسي بالدقهلية

بدأت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية، في أعمال الجسات الأرضية للتعرف على خواص التربة، تمهيدًا لبدء أعمال الحفر والأساسات لبناء مدرسة ثانوية صناعي ومدرسة إبتدائي وإعدادي، بقطعة أرض أملاك دولة تم تخصيصها على مساحة 20 ألف متر بعزبة 12.

بناء مدرسة جديدة في بني عبيد بالدقهلية

وبحسب البيان الصادر، وجه متولي عبدالعال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، بإزالة الأسوار وأي معوقات ومسح وتنظيف المساحة المخصصة وتيسير كل الإجراءات اللازمة للشركة المنفذة للبدء في أعمال البنية التحتية والإنشائية وبناء المدارس لاستيعاب زيادة عدد التلاميذ فور الانتهاء من أعمال البناء والتشييد وسيجري فرش المدرسة بأحدث المعدات والتجهيزات عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدارس الذي سيتم بناؤها على مساحة «20150 ألف متر».

وضع بروتوكول تربوي لتوفير الانضباط والاستقرار بين الطلاب

وأكد رئيس المركز، على أنه سيتم بناء مدرسة فنية صناعية متطورة ومجمع المدارس ابتدائي وإعدادي وفقا لبرتوكول تربوي سيتم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوفير الانضباط والاستقرار بين الطلاب الدارسين بالمدارس حتى يستفيد الطلاب تعليميا وتربويا مما يساهم ذلك في زيادة نسبة الإقبال عليها من جانب الطلاب، وأولياء الأمور من خلال حدوث تغير كبير في سلوكيات طلاب التعليم الفني.