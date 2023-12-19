انتهاء المدة القانونية لنقيب «أطباء الأسنان» و12 عضوا

تجري نقابة أطباء الأسنان، إجراءات انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وبدأت بفتح باب الترشح أمس للانتخابات على مقعد نقيب أطباء الأسنان، ومقعد عضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية، بعدد 3 أعضاء فوق 15 عاما و3 تحت 15 عاما، ومن المقرر أن تجرى على مقاعد مستوى المناطق «عددها 6 أعضاء، إضافة إلى مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ومقاعد «فوق وتحت 15 عاما» لكل نقابة فرعية، بالإضافة إلى المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية لانتهاء مدتهم القانونية، وجاءت أسماء من تجرى على مقاعدهم الانتخابات في النقابة كالتالي:

نقابة أطباء الأسنان

إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، وعلى مقعد عضوية مجلس النقابة فوق السن كل من الدكتور أشرف زعلوك والدكتورة عبير عبد اللطيف، والدكتور أحمد مسعد.

أما عن عضوية المجلس تحت السن كل من الدكتور محمد بدوي والدكتور محمد خطاب والدكتورة نشوى الشريف.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أما عن عضوية المجلس عن جنوب الصعيد الدكتورة تيسير القبيصي، وعضوية شمال الصعيد أيمن عبد المتجلي الذي وافته المنية خلال فترة عضويته ولم يتم تصعيد بديلا له منذ رحيله، لفوزه بالتزكية وقت إجراء الانتخابات ولم يكن له منافس لتصعيده.

ومن المقرر أن تنتهي مدة شهيرة معتصم عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان عن قطاع القاهرة والجيزة، وعبد الباسط السجاعي عضو مجلس النقابة عن قطاع وسط الدلتا، ومحمد عبد المعبود عضو مجلس النقابة عن قطاع شرق الدلتا، وصفاء فؤاد عضو مجلس النقابة عن غرب الدلتا.