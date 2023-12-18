فتح باب الترشح اليوم.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مقعد نقيب أطباء الأسنان، ومقعد عضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية، بعدد ثلاثة أعضاء فوق 15 عاما وثلاثة أعضاء تحت 15 عاما.

ومن المقرر أن تجرى مقاعد مستوى المناطق «عددها 6 أعضاء، إضافة إلى مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ومقاعد «فوق وتحت 15 عاما» لكل نقابة فرعية، بالإضافة إلى المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

فتح باب الترشح اليوم الاثنين

ووضعت نقابة أطباء الأسنان جدول أعمال إجراء في المواعيد التالية:

- فتح باب الترشح الاثنين 18 ديسمبر، يوم السبت 30 ديسمبر 2023

- فتح باب الطعون، السبت 6 يناير 2024، على أن يتم إغلاقه الخميس 11 يناير 2024.

فتح باب التنازلات يوم الأحد 14 يناير 2024.

غلق باب التنازلات، يوم الخميس 1 فبراير 2024، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم السبت 10 فبراير 2024.

وأوضحت نقابة أطباء الأسنان أن ذلك أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء عدا أيام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علمًا بأنه لن يتم تلقي أي طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل إجراء الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

سيتم فتح باب التصويت في تمام الساعة 10 صباحا وإغلاق باب التصويت الساعة 5 مساء بالمقار الانتخابية التي سيتم الإعلان عنها على موقع النقابة العامة لأطباء الأسنان.