إحالة أطباء الأسنان في الوحدة الصحية بالقطاوية في الشرقية للتحقيق

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة أطباء الأسنان بالوحدة الصحية بقرية القطاوية بمركز أبو حماد للتحقيق لعدم تواجدهم.

وجاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة الصحة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بوحدة طب الأسرة بالقطاوية، التابعة للإدارة الصحية بأبوحماد، في يومها الـ87 على التوالي، منذ أن انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية

وتفقد وكيل وزارة الصحة عمل الفرق الطبية بالوحدة الصحية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتوافر مستلزمات العمل، كما تم التأكد من سلامة الأجهزة الطبية لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وتابع مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

كما تفقد أيضا المعمل، وعيادة طب الأسنان، وتبين عدم تواجد أطباء الأسنان بالعيادة، مقرراً إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، كما وجه مدير عام الأسنان، ومدير الإدارة الصحية بأبوحماد بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمة الطبية وعيادات طب الأسنان.

تقديم الخدمة الطبية من خلال الفرق المتحركة

وأكد وكيل الوزارة على الفرق الطبية والرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، ومتابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة يستمر تنفيذها بالمحافظة حتى أول أكتوبر 2023، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة «100 مليون صحة»، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.