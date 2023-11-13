إجراءات القيد بنقابة أطباء الأسنان دفعة 2022.. خطوة بخطوة

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، إجراءات القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان دفعة 2022، مؤكدًة أنَّ فترة القيد تبدأ من بعد غد الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، ومن المقرر أنَّ تنتهي يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، على أن يتمّ التقدم بأوراق القيد في النقابة العامة.

وحددت النقابة العامة لـ أطباء الأسنان مجموعة من الخطوات كالتالي:

- يتمّ الدخول على موقع النقابة من هنا وطباعة نموذج التسجيل.

- يجب أن تكون كل من البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد سارية عند التقدم للقيد بالنقابة وتكون جميع الشهادات المقدمة من تخرج أو امتياز أو معادلة باللغة العربية.

خطوات القيد لأول مرة في نقابة أطباء الأسنان

- يجب أن تكون صحيفة الحالة الجنائية موجهة باسم النقابة العامة لـ أطباء الأسنان ولخريجين الجامعات الخاصة أو الأجنبية يتمّ استخراج صحيفة أخرى موجه باسم وزارة الصحة.

- يكون التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة، على أن يكون استلام كارنيه العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأي شخص ينوب عنه.

- الموقف من التجنيد للأطباء -لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبي أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية- يجب أن يكون موقف التجنيد ساري مدة كافية لا تقل عن 10 أيام عند تسليم الأوراق للنقابة العامة حتى لا يتمّ إرجاع الملف للطبيب.

- لخريجي الجامعات الخاصة والأجنبية يتمّ الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه إلى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتمّ قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد.

- بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية فقط يتمّ التسجيل علي موقع الداتا فلو المرفق واستكمال الخطوات بالموقع للتحقق من صحة الشهادة الحاصل عليها الخريج

- الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة يتمّ استلام كارنيه العضوية من النقابة العامة بعد أداء القسم طبقًا للمواعيد التي يتمّ إعلانها على صفحة النقابة العامة وللأطباء المتقدمين بالنقابات الفرعية الاستلام عن طريق النقابات الفرعية 11

- لن يتم قبول أي ملفات غير مكتملة الأوراق للقيد بالنقابة العامة.

- التقديم بالنقابة العامة يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا عدا الجمعة والسبت.

- للأطباء غير المصريين حتى يتمّ القيد بالنقابة العامة يجب الحصول أولًا على الموافقة الأمنية من وزارة الصحة قبل القيد بالنقابة العامة.

- يتوجه الطبيب إلى مقر وزارة الصحة «إدارة التراخيص الطبية» لإصدار ترخيص مزاولة المهنة وتسليم نسخة منه بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لإتمام عملية التسجيل.