إصلاح كسر بماسورة مياه شرب في ضواحي بورسعيد بعد تعطيل حركة المارة

تابعت سمر الموافي، رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد، أعمال إصلاح وصيانة كسر ماسورة مياه الشرب أمام حديقة جمال عبد الناصر بشارع أسوان بنطاق الحي والتى تسببت في تعطيل حركة المارة.

وقف تسريب المياه

وأوضحت رئيس حي الضواحي أن عمال إدارة الصيانة بالحي قاموا بإصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ووقف تسريبها كما قامت سيارة شفط المياه التابعة للحى بكسح وإزالة تجمعات المياه الناتجة عن الكسر والتى تسببت في تعطيل حركة المارة في الشوارع المحيطة بها.

إجراء أعمال الصيانة

وقد وجهت رئيس حى الضواحي باستمرار إجراء أعمال الصيانة اللازمة وإصلاح كل الأعطال بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها أولا بأول.

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحى المستمرة لإصلاح وصيانة أعطال المياه بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

من جانب آخر أوضحت رئيس حي الضواحي، أنها تابعت أعمال تنظيف مناور العمارات لاستكمال أعمال إحلال وتجديد نوازل الصرف ضمن خطة تطوير المرحلة الثالثة بمنطقة فاطمة الزهراء، مشيرة إلى أن عمال إدارة تحسين البيئة بالحى قاموا برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات داخل مناور العمارات وذلك لاستكمال أعمال إحلال وتجديد نوازل الصرف.