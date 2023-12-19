محافظ بورسعيد يشيد بجهود الهيئة القضائية في الانتخابات الرئاسية

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، محكمة بورسعيد الابتدائية، حيث التقى المحافظ المستشار هشام عبد المجيد رئيس المحكمة، وناقش معه عددًا من الموضوعات بين الجانبين، معربا عن شكره وتقديره له وجميع القضاة والمستشارين على جهودهم خلال سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

جهود المؤسسة القضائية

وأشاد «الغضبان» بجهود العاملين داخل هذه المؤسسة القضائية العريقة، ودور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية، والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

ومن جانبه، أشاد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد بمجهودات محافظ بورسعيد المتواصلة، والتى حققت تطورًا فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائمًا قاطرة للتنمية.

67 مقرًا انتخابيًا ببورسعيد

يذكر أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت ببورسعيد داخل 67 مقرًا انتخابيًا في 7 أحياء، أما عن مدينة بورفؤاد فقد أدلى 533 ألفًا و532 ناخبًا بأصواتهم في 80 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي.