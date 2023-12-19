ضياء رشوان: أوروبا لن تتخذ مواقف قوية ضد إسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ أوروبا لن تتخذ مواقف قوية ضد إسرائيل، لكنها ستتخذ مواقف إنسانية، مشيرا إلى أن أوروبا لا تملك شيئا قويا ضد إسرائيل ولا تريد في الوقت ذاته أن تتخذ موقفا ضدها.

أوروبا لا تملك شيئا قويا

وأضاف رشوان في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أوروبا لا تملك شيئا قويا لأنها ليست شريان الحياة بالنسبة لإسرائيل، إذ أن التسليح الرئيسي لإسرائيل مصدره الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن الضغط الذي يوجعها على مستوى الأسلحة والذخائر والإمدادات والإعانات المالية يكون مصدره أمريكا.

أوروبا تملك زيادة المساعدات الإنسانية

وتابع الكاتب الصحفي، أن أوروبا تملك زيادة المساعدات الإنسانية وعدم فعل أي شيء سلبي في مجلس الأمن وتأييد فلسطين في المحافل الدولية، لكنها لن تستخدم الفصل السابع الذي بموجبه تم تشكيل قوة دولية لتحرير الكويت، لأن هذا الفصل يبيح استخدام القوة: «طول ما إحنا في الفصل السادس يبقى القرارات كلها ملهاش أي إلزام»، مشددًَا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إطلاقا إلى أي موقف حاد مع إسرائيل في سنة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي، فإن جو بايدن يريد استرجاع جزء من تأييد العرب حتى ينجح، ولن يغامر بتضييع التأييد اليهودي له، ومن ثم، فإنه سيستمر على موقفه الراهن.