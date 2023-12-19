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محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي ينكل بالفلسطينيين.. والحياة بقطاع غزة أصبحت مستحيلة

كتب:

حسن سمير
11:23 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

قال المحلل السياسي، نظير مجلي، إن إسرائيل تقوم بمخططات مختلفة، وإعداد مشروع لتهجير أهالي غزة إلى سيناء، ومن ثم إلى المدن المصرية وتحويل المكان لمنطقة استيطانية تكون امتدادا لتل أبيب، ولكنها تراجعت نتيجة للموقف المصري الثابت.

الاحتلال الإسرائيلي والتعذيب

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي يعذب وينكل بالإنسان الفلسطيني، وخلف العناء والدمار والقتل والرصاص في المستشفيات.

أكثر من 70 صحفيا قتلوا في غزة

وأوضح أن أكثر من 70 صحفيا قتلوا في غزة حتى الآن، والحياة أصبحت مستحيلة في القطاع، في ظل النكبة الأخرى التي يسعى إليها الاحتلال.

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