محافظ بورسعيد يستعرض مخطط التنمية السياحية لمنطقة مسار العائلة المقدسة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم لاستعراض مخطط التنمية السياحية لمنطقة مسار العائلة المقدسة، وذلك في إطار النهضة السياحية التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة، وبما يتناسب مع عظمة المكان وتحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مسار العائلة المقدسة وإحيائها، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية كبرى.

مسار رحلة العائلة المقدسة

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الخطوات التنفيذية للمشروع لتنفيذه على أعلى مستوى لتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وتحديدا منطقة الفرما، مؤكدا ضرورة وضع خطة للعمل بما يحقق مشروع سياحي متكامل، والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وتوحيد الجهود ووضع رؤية واضحة وفقا لخطة زمنية محددة تتناسب مع موارد الدولة.

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل مجلس أمناء يتكون من رئيس مجلس وأمين عام للمجلس والأعضاء تمثل عددا من الجهات التنفيذية وممثل الكنيسة، وذلك لتولي المهام الخاصة بالمشروع للخروج به بأفضل صورة ممكنة، واستغلال تلك المواقع كممر تنمية حقيقية للجذب السياحي لملايين السائحين.

كما وجه المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، الشكر لمحافظ بورسعيد للترحيب بجميع المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية واستعرض مخططات التنمية السياحية لنقاط المسار.

منتجع الفرما للتنمية السياحية

وأكد أهمية إنشاء منتجع بمنطقة الفرما للتنمية السياحية، ليأتي ضمن الحفاظ على مسار العائلة المقدسة ويمثل أهمية دينية وتاريخية وسياحية، مشيرا إلى أن أهمية المشروع تأتي من كونه يحمل موروثا تراثيا ودينيا يمكن إحيائه، ويمثل أهمية دينية كبرى للكثيرين حول العالم، نظرا لكون الفرما هي بداية مسار العائلة المقدسة داخل مصر، وإحياء المسار يسهم في الترويج السياحي لمصر، فضلا عن تحقيق عوائد جيدة على الاقتصاد المصري، وتطوير المناطق المحيطة بالمسار، لافتا أن محافظة بورسعيد تستطيع تقديم كافة الخدمات اللوجستية للاستغلال الأمثل لموقع مسار العائلة المقدسة.

ومن جانبه، أشاد القس بيمين مسؤول العلاقات العامة بمطرانية بوسعيد، بالتعاون وتقديم كل الدعم لبناء دير سياحي جديد ذات أهمية دينية وتاريخية عظيمة، مؤكدا تقديم كل الدعم لنجاح هذا المشروع والذي يعتبر مزارا سياحيا دينيا للزوار من داخل مصر وخارجها، لزيادة الأماكن المقدسة ببورسعيد، وهناك عدد كبير الأقباط حريصون ويستهدفون الزيارة الدينية لمسار العائلة المقدسة بالعالم، متطرقا للحديث عن تأثير المشروع داخليا وخارجيا، قائلا إن خروج مشروع العائلة المقدسة للنور أصبح حقيقة.