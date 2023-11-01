توقف الصلاة في كنيسة العائلة المقدسة بغزة بسبب الغارات الإسرائيلية

توقف قداس اليوم في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في قطاع غزة، بسبب الغارات المكثفة التي يشنها قوات الاحتلال من فجر اليوم، وفق ما أفاد تقرير للتلفزيون المصري.

الغارات تتسبب في وقف الصلاة في كنيسة بالقطاع

وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من المسيحيين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن داخل كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة وهم يصلون، لتظهر بعدها أصوات القصف المرعبة التي تسببت في حالة من الهلع للأطفال والخوف.

الشهداء في فلسطين

كما قال تلفزيون فلسطين إن حصيلة الشهداء في غزة خلال الـ26 يومًا الماضية، وصلت إلى 8796 شهيدًا، منهم 3648 طفلًا، ونحو 2290 امرأة، وأكثر من 22 ألف جريح، كما ارتكبت قوات الاحتلال نحو 950 مجزرة ضد أبناء قطاع غزة.