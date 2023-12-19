رئيس الفريق الطبي النرويجي بغزة: النظام الصحي في القطاع انهار بالكامل

قال رئيس الفريق الطبي النرويجي في غزة الدكتور مادس جيلبرت، إن النظام الصحي في القطاع انهار بالكامل بسبب الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والعيادات الصحية، وهذه الهجمات ممنهجة، وجعلت القطاع الصحي من المستشفيات والعيادات من المستحيل أن تعمل.

مقتل أكثر من 300 عامل

أضاف خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي بقطاع غزة، لقوا حتفهم، والعمل في المستشفيات أمر مستحيل بسبب نقص الكهرباء والوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية.

خدمة المرضى والمصابين

وذكر أن الأطباء والممرضيين والمسعفين وكل المتطوعين قاموا بجهد وعمل تاريخي للحفاظ على ما تبقى من أجل خدمة المرضى والمصابين الذين يأتون للمستشفيات.