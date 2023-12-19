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 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20-12-2023 على الصعيدين المهني العاطفي

كتب:

صفية النجار
11:59 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بالعقل والحكمة والتفكير بدقة والتمهل قبل التنفيذ، وهم أصدقاء أوفياء يتميزون بطيبة قلوبهم وحكمتهم الشديدة فى إسداء النصائح لغيرهم.

ومن مشاهير برج الميزان أمير كرارة وروبي، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20-12-2023 على الصعيدين المهني العاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أنه قد تنشأ بعض التوترات بينك وبين زملائك في العمل، فحاول أن تحتوى الموقف، وإن شعرت أنك أخطأت فالاعتذار لا ينقص منك شيئًا.

حظك اليوم برج الميزان اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أن العلاقة العاطفية هي التي تجعلك تعطي في نواحي الحياة المختلفة، فالجانب العاطفي هام للغاية، لذلك احرص على شريك حياتك، وامنحه اهتمام أكثر.

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بقلم صفية النجار