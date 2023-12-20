الفصائل الفلسطينية تقتل 16 رقيبا وضابطا من الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة

خلال الـ24 ساعة الماضية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 16 رقيب وضابط وجندي من بينهم كتيبة لواء جولاني، قتلوا علي خلال اشتباكات اليوم ضد الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية تقتل جنود الاحتلال

وقد قالت الفصائل الفلسطينية أنهم قتلوا 8 جنود إسرائيليين نتيجة استهداف قوة خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، لتفيد بعدها بساعات قليلة الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وضابطين آخرين في غزة خلال اشتباكات اليوم، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

لتمر ساعات قليلة من إعلان مقتل الجندي ليعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل رقيب من جنود احتياطي، معوز فينيجشتاين البالغ من العمر 25 عامًا، وهو جندي في كتيبة 7008، وأيضًا مقتل الرقيب يعقوب بن هاروش والنقيب روتم يوسف ليفي البالغ من العمر 24 عاما، وهو نائب قائد فصيلة في وحدة ييالم، وذلك خلال العدوان على شمال قطاع غزة.

إصابات من كتيبة لواء جولاني

وذكر جيش الاحتلال إصابة جنديين من الكتيبة 13 في لواء جولاني بإصابات خطيرة خلال اشتباكات جنوب قطاع غزة، وفقًا لما أعلنته صحيفة «يديعوت آحرونوت».

وعلى جانب آخر، قد ذكرت الصحيفة أن تل أبيب تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى المفترضة مع الفصائل الفلسطينية، وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تخاطر وتفكر في تقديم التنازلات لإبرام الصفقة؛ فهي تعرف الثمن الباهظ الذي تطالب به الفصائل في الصفقة الجديدة.