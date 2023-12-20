«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن متحور كورونا الجديد 1.IN.. ما أعراضه؟

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه حتى تاريخه لم تسجل أي حالات إصابة بالمتحور الجديد 1.IN، أو المتحور الفرعي 2.86.BA، في مصر.

أعراض متحور كورونا الجديد 1.IN

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق، خاصة وأن معظم حالات الإصابة بسيطة، ولا توجد أعراض مختلفة عن السابقة الخاصة بمتحور أوميكرون.

وأوضح أن متحور أوميكرون مثير للاهتمام بسبب سرعة انتشاره ولكن إصاباته خفيفة للغاية، كما أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة للمتحور الجديد لا تزال منخفضة.

وأضاف أن متحورات كورونا الجديدة صفاتها غير شديدة، في ظل وجود اللقاحات، موضحا أن 80% من إصابات كورونا هي خفيفة، وتستدعي الراحة في المنزل 5 أيام لا أكثر.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة.

وأشار الى أن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا وبقية الفيروسات التنفسية، مشيرا الى أنه على المواطنين إدراك ماقامت به منظمة الصحة العالمية بإلغاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا، وأصبح كبقية الفيروسات التنفسية الأخرى.