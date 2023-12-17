استشاري مناعة يوضح أعراض «العدوى الفيروسية» المنتشرة بين المواطنين

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والجهاز المناعي بالمصل واللقاح، إن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كثيرة في درجات الحرارة بسبب حلول فصل الشتاء بداية من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية تنتشر خلال هذه الفترة ويجب التفرقة بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، لأنه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا ومعظم المواطنين عند إصابتهم باحتقان في الزور أو بلغم أو كحة يتحدثون عن وجود فيروس جديد.

الفيروسات التنفسية جميعا تشبه بعضها البعض في الأعراض

وأوضح استشاري الحساسية والجهاز المناعي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفيروسات التنفسية جميعها تشبه بعضها البعض في الأعراض، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرار والسعال والكحة والبلغم والتكسير في العضلات، مشيرا إلى أنه من الوارد الإصابة بأحد الفيروسات التنفسية وليس فيروس جديد منتشر، إذ الفيروسات التنفسية متنوعة ولا يجب ربطها دائما بفيروس كورونا، مؤكدا أن فيروس كورونا لم يعد بالقوة التي كان عليها من قبل عند انتشار المراحل الأولى له، ويمكن تفادي الإصابة بالفيروسات التنفسية من خلال تقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأكد «الحداد»، أن «العدوى» المنتشرة بين المواطنين في التوقيت الحالي، عادية في هذه الأجواء من كل عام بسبب تقلبات الطقس، مشيرا إلى أن الطبيب هو الشخص المسؤول عن تميز الفيروسات التنفسية، موضحا أن تصنيف الدور المنتشر «يعنى لو دور برد أو الانفلونزا أو كورونا لكلا منها مضاعفات في حال تركه دون اهتمام أو الحصول على أدوية خاطئة، لذلك على المواطنين عدم الحصول على الأدوية بدون الطبيب».