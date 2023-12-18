توضيح مهم من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بشأن الحبة السحرية

علق مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على تداول عقار مولنوبيرافير على أنّه «الحبة السحرية» لعلاج فيروس كورونا، قائلا إنّ العقار فعال في علاج حالات كورونا الحرجة والمتوسطة، لكنه لم يعد يُوصف لحالات كورونا الخفيفة، التي أصبحت تشبه نزلات البرد ويتم الشفاء منها في غضون 5 أيام.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ العقار متوافر في العديد من الصيدليات والحكومية وسعره موحد، وشدد على ضرورة عدم الحصول عليه بشكل عشوائي دون الرجوع إلى الطبيب، وقد تحدث مضاعفات صحية لبعض الحالات.

وأشار المصدر إلى أنّ العقار من إنتاج شركة ميرك، وكان أحد العقاقير الأساسية في البروتوكول العلاجي خلال الموجات الشديدة من فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالذهاب إلى الطبيب حال الشعور بأي أعراض.