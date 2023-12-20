تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1012 شاحنة و160 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وبحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و510 شاحنات و145 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 20 ألف طن بضائع، و502 شاحنة و15 سيارة.

الحركة الملاحية بمواني سفاجا ونيوبع والسويس

وقالت الهيئة خلال البيان، إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين أمل ودليلة، فيما تغادر العبارة سينا بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت 4 سفن وهي أمل، دليلة، بوسيدون اكسبريس والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول ألفين و150 طن بضائع و270 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة صوفيا2 وعلى متنها 8 آلاف طن دقيق تصدير إلى السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ألف و590 راكبا.