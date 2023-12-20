«الصحة» تكشف عن عرض جديد لمصابي متحور كورونا الجديد 1.IN

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن عرض مختلف وجديد لمتحور كورونا الجديد 1.IN تشبه أعراض متحور أوميكرون، يتمثل في آلام في الأذن تحدث نتيجة التهاب الحلق.

أعراض متحور كورونا الجديد

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ حالات الإصابة بـ متحور كورونا الجديد خفيفة وبسيطة حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي والسلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، ولا تحتاج إلى الدخول للمستشفيات، وحتى الآن متحور كورونا الجديد يستجيب للأدوية.

وطالب المصدر، المواطنين، بعدم القلق بشأن متحور كورونا الجديد، خاصة وأنّ المتحورات أمر طبيعي وتحدث من وقت لآخر وليست بالحدة التي شاهدناها من قبل عند الموجة الأولى لفيروس كورونا.

السلالة الفرعية من متحور أوميكرون

وأضاف المصدر، أنّ متحور أوميكرون يتسم بسرعة الانتشار، وبالتالي جميع السلالات الفرعية التي تظهر منه ستكون سريعة الانتشار ولكن إصاباتها خفيفة ولا تستدعي القلق، مطالبا المواطنين بالحذر في ظل انتشار الفيروسات التنفسية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل الأيدي والابتعاد عن الزحام والأشخاص المصابين بنزلات البرد، وحال التعامل مع المصابين يجب الحفاظ على مسافة كافية وارتداء الكمامات.