«مكافحة كورونا» تكشف تفاصيل سلالة أوميكرون الجديدة: تصيب الأشخاص المٌلقحين

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، على تحذير وزارة الصحة والسكان من المتحورات الجديدة لكورونا، قائلا إن هذه الفترة تدعو إلى اليقظة المنطقية وليس الذعر.

لا اختلاف في أعراض كورونا

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية أن بيان الوزارة تضمن تحذيرا فيما يتعلق بوجود متغيرات جديدة لا تسبب زيادة أو اختلافا في أعراض كورونا المعروفة.

وبين أن هذا المتحور لديه القدرة على الانتشار وإصابة متلقي اللقاح الذين تم تطعيمهم قبل عام 2023، وأن هذا المتحور لا يؤثر على الجهاز التنفسي السفلي ويشكل خطرا كبيرا على المرضى.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأوضح أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي والتهوية المناسبة وارتداء الكمامات، خاصة لمن تظهر عليهم الأعراض.

وكانت وزارة الصحة، أكّدت أنها تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام «أوميكرون» الذي تمت تسميته بالمتحور «JN.1»

وقالت في بيان، إنه طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد

وأضافت أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور الجديد، وكذلك 2.86.BA بمصر حتى الآن