«صحة كفر الشيخ» تجري مسحا لجميع الأطفال المتخلفين عن التطعيم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إجراء مسح شامل لجميع الأطفال المتخلفين عن التطعيمات من عُمر يوم حتى 5 أعوام في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة من خلال إدارة التطعيمات بالمديرية.

مسح الأطفال المتخلفين عن التطعيمات

وأوضحت الدكتورة آلاء بسيوني، مدير إدارة التطعيمات بالمديرية، أنّ مسح الأطفال المتخلفين عن التطعيمات من عُمر يوم حتى 5 أعوام شمل جميع الوحدات الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إذ جرى إعداد قوائم بأسماء هؤلاء الأطفال، وأرقام هواتف ذويهم، وذلك لسرعة التواصل معهم والاستدعاء عقب كل جلسة تطعيم.

وأكدت «بسيوني»، أنّ إدارة التطعيمات تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.

تطعيم الأطفال للوقاية من الأمراض المعدية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بضرورة التركيز على سرعة التواصل واستدعاء الأطفال المتخلفين عن التطعيمات من عُمر يوم حتى 5 أعوام، وذلك لضمان حصولهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.