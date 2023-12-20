«تضامن كفر الشيخ»: استلام 3 وحدات اجتماعية في مركز مطوبس ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ استلام ثلاث مقرات وحدات اجتماعية بمركز مطوبس داخل مجمعات الخدمات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استلام ثلاث مقرات

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، إنّ الوحدات الاجتماعية الثلاثة تقع في منية المرشد، ووحدة برمبال، ووحدة أبو دنيا، بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكدت «جلالة»، أنّه جار استكمال الأعمال بمجمعات الخدمات الاجتماعية ضمن مشروعات «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بمركز مطوبس.

إقامة 698 مشروعاً خدمياً بمركز مطوبس

جدير بالذكر، أنّ عدد القرى المستفيدة من «حياة كريمة»، بلغ 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ويجري إقامة 698 مشروعاً خدمياً سيخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين بالمحافظة.