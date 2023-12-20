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تنظيم دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى في الأقصر.. اعرف الشروط والرسوم

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
10:39 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
دورة إنقاذ الغرقى

دورة إنقاذ الغرقى

أعلنت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إطلاق دورة إنقاذ الغرقى لفرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

- 2 صورة شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- تسديد رسم الاختبار المبدئي للسباحة

- استمارة الاشتراك بـ50 جنيها قيمة الاختبار المبدئي ولا يحق استرداد هذا المبلغ بعد السداد

- تسديد رسم حضور الدورة والتدريب على مهارات الإنقاذ وهو 600 جنيه لا تسترد بعد السداد.

كارنيه وشهادة معتمدة

وأشارت رياضة الأقصر إلى أن المشترك يحصل على كارنيه وشهادة معتمدة من الاتحاد العام للغوص والإنقاذ بعد انتهاء الدورة واجتياز الاختبار النهائي، وعلى من يرغب في الاشتراك التوجه إلى الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدور الرابع.

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