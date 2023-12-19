تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.5 فدان لإنشاء مستشفيات الأقصر الجامعية

وقع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والمهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، نائبا عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.5 فدان بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة والمخصصة بنظام نقل الأصول لصالح جامعة الأقصر، لإقامة مستشفيات الأقصر الجامعية.

جرى توقيع العقد، اليوم الثلاثاء، في مبنى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وذلك بحضور جمال سيد، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر.

سرعة تنفيذ المشروع

ووجه رئيس جامعة الأقصر الشكر لهيئة المجتمعات العمرانية على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لسرعة تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.

المستشفيات الجامعة حلم أبناء المحافظة

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن إنشاء مستشفيات جامعية في الأقصر كان حلماً لأبناء المحافظة، الذين كانوا يتكبدون عناء السفر للمحافظات الأخرى للحصول على الخدمات الطبية.