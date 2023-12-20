بدء فعاليات مؤتمر «CIC» لمناقشة التحديات الإعلامية في ظل الأزمات

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع لإعلام CIC تحت عنوان «التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة» تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر CIC بالتجمع الخامس بحضور نخبة من المسؤولين، والأكاديميين، والإعلاميين، والباحثين، بحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الوطن، والدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، والكاتب أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة معاهد CIC، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، والدكتور عادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، إنّ هناك دور وطني لنشر الوعي، ومهنة الإعلام تحتاج إلى إنفاق كبير، متابعة: «لدينا في التلفزيون المصري أساتذة تعلموا على يد جيل من الأساتذة في مجال الإعلام، وعلى مستوى ما نفعله لديّ إيمان بأنّ أي تحدٍ موجود فالعقل البشري يستطيع الوصول لنتيجة».

وأضافت فاروق، خلال كلمه لها في المؤتمر، أنّ الإعلام المصري مرّ بمراحل عديدة وشهد تطور غير طبيعي، ومن يعمل في الإعلام المصري عليه مسؤولية لأن لديه تاريخ كبير، متابعة: «كان لدينا وعي بالأحداث التي شاهدنها في الفترة الماضية، واستطعنا تصميم برامج خصيصة للأحداث والانتهاكات الرهيبة في حق الإنسانية، ونعلن أنّ القيادة السياسية المصرية واعية واستطاعت الدفاع عن الأرض والقضية الفلسطينية».

بدوره، قال الدكتور عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ هناك تساؤلات رئيسية حول التحديات التي تواجه الإعلام المصري والدور الأكاديمي لمواجهة التحديات، موضحا أنّ التحدي التكنولوجي لا يخص مصر فقط، لكنه ذو طبيعة عالمية، ويجب التعامل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح عبدالغفار: «انتهى عهد استمرار اللوائح الإعلامية بالكليات ومعاهد الإعلام، نحن أمام عصر جديد يجبرنا على تحديثها باستمرار، وعلينا أن نفكر في لائحة أكاديمية جديدة كل 5 سنوات»، مضيفا: «لائحة كليات الإعلام تخرج طالب وفقا لسوق العمل عند التخرج، وهناك وظائف في الإعلام ستختفي، وعلينا أن نفكر ما هي وظائف الإعلام المستجدة والتي ستختفي مستقبلا ويتم تصنيف اللوائح بناء على ذلك».