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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حضور كثيف للإعلاميين الأجانب والمصريين من مختلف وسائل الإعلام (صور)

كتب:

هاجر عمر
02:40 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
حضور كثيف للإعلاميين الأجانب والمصريين من مختلف وسائل الإعلام

حضور كثيف للإعلاميين الأجانب والمصريين من مختلف وسائل الإعلام

بدأ مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قبل قليل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حضور إعلامي كثيف للإعلاميين الأجانب والمصريين من مختلف الوكالات والصحف والمحطات العالمية.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة والمرشح الرئاسي حازم عمر.

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