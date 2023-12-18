حضور كثيف للإعلاميين الأجانب والمصريين من مختلف وسائل الإعلام (صور)

بدأ مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قبل قليل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حضور إعلامي كثيف للإعلاميين الأجانب والمصريين من مختلف الوكالات والصحف والمحطات العالمية.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة والمرشح الرئاسي حازم عمر.