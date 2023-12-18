وسائل الإعلام العربية تبرز فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

أبرزت وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء العربية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وسائل إعلام سعودية

ففي المملكة العربية السعودية، أشارت وكالة أنباء السعودية (واس) تحت عنوان «الرئيس السيسي يفوز في الانتخابات الرئاسية المصرية» إلى فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة لمدة 6 أعوام بنسبة 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين.

وأبرزت صحيفة «عكاظ»، تحت عنوان «بـ89.6% من الأصوات.. السيسي يحسم رئاسة مصر»، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.

وبدورها، قالت صحيفة الرياض إن الرئيس السيسي جرى انتخابه رئيسا لمصر أول مرة في عام 2014، وأعيد انتخابه في عام 2018، وحصل في المرتين على 97% من الأصوات، كما أبرزت صحيفة اليوم، تحت عنوان إعلان فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة في مصر، حصول الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وتحت عنوان مصر: السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة بنسبة 89.6%، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قوله إن نسبة التصويت في هذه الانتخابات كانت الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغت 66.8%، ولا توجد أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية .

وفي البحرين، نوهت وكالة أنباء البحرين (بنا)، تحت عنوان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة، بأن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة هي الأعلى في تاريخ مصر.

كما نوهت صحيفة الأيام على موقعها الإلكتروني تحت عنوان «هيئة الانتخابات المصرية تعلن عن فوز عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية»، بنسبة التصويت الكبيرة، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع في الانتخابات لم تشهد أى تجاوزات أو خروقات بشهادة كافة المراقبين.

ونقلت الصحيفة عن المستشار حازم بدوي قوله إن الانتخابات شهدت أقل نسبة إنفاق مالي على الدعاية الانتخابية، وحيادا غير مسبوق من الإعلام، وأن العدالة والمساواة والشفافية ثلاثة مبادئ التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتحت عنوان «رسميا.. عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة»، أبرزت صحيفة الوطن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، وذلك بعد اكتساحه نتائج التصويت، مشيرة إلى أن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة هي الأعلى في التاريخ.

كما أبرزت صحيفة أخبار الخليج إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة التصويت في الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأكيدها أنه لم يتم تسجيل أي خروقات خلال عملية الاقتراع.

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي

وفي الإمارات، نوهت صحيفتا البيان والخليج، تحت عنوان «السيسي رئيسا لمصر لولاية جديدة بنسبة 89.6%»، بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونقلت الصحيفتان عن المستشار حازم بدوي قوله إن الانتخابات شهدت خروج كل أطياف الشعب لتقول رأيها في الانتخابات، وإن نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر بنسبة مشاركة 66.8%.

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، أبرزت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحت عنوان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

كما أبرزت صحيفتا الرأي والدستور فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2030.

وبدورهما، أبرزت وكالتا الأنباء اليمنية (سبأ نت) والكويتية كونا إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، ونقلتا عن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة قوله إن الشعب المصري قال كلمته إن مصر هي غاية المراد.

ونوهت الوكالتان بأن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية هي الأعلى في تاريخ مصر، وأن العملية الانتخابية لم تشهد أي تجاوزات أو خروقات، كما أنها شهدت دعاية انتخابية وحيادا إعلاميا غير مسبوق، فيما أشارت صحيفة القبس الكويتية إلى أن الانتخابات شهدت أعلى نسبة تصويت في تاريخ مصر.

وفي سلطنة عمان، سلطت وكالة الأنباء العمانية، تحت عنوان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة، الضوء على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة التصويت كانت هي الأعلى في تاريخ مصر.

وأبرزت صحيفا الرؤية والوطن، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات حصول الرئيس السيسي على 89.6% من الأصوات، وفوزه بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، مشيرتان إلى أن الانتخابات لم تشهد أى تجاوزات أو خروقات بشهادة كافَّة المراقبين.

وفي قطر، أبرزت وكالة الأنباء القطرية (قنا) وصحيفة الشرق، تحت عنوان «فوز الرئيس المصري بولاية رئاسية جديدة»، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة تمتد لست سنوات بعد حصوله على 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين.

وبدورها، أشارت وكالة الأنباء الليبية (وال) إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 بعد حصوله على 89% من إجمالي الأصوات.