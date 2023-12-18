وسائل الإعلام والصحف العالمية تبرز فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

تناولت وسائل الإعلام والصحف العالمية فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتى جرت على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و12 ديسمبر الحالي)، وشهدت نسبة مشاركة عالية بلغت حوالي 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين.

متابعة أمريكية لانتخابات الرئاسة المصرية

وفيما يتعلق بتقارير المتابعة الأمريكية للانتخابات الرئاسية في مصر، أشارت وكالة «أسوشيتيد برس» على موقعها الإلكتروني، إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس السيسي بنسبة ساحقة قدرها 89.6% من الأصوات، وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين، والبالغ عددهم أكثر من 67 مليون ناخب.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس المصري قد حقق الفوز في الانتخابات الرئاسية، لفترة ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات مقبلة، بالإضافة إلى ذلك، أبرزت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن انتخابات الرئاسة المصرية كانت الأعلى تصويتًا في تاريخ البلاد.

وأفادت مجلة «فوربس» بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث حصل على مجموع 39.7 مليون صوت، وفي تقرير خاص نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، على موقعها الإلكتروني، أشارت إلى فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

تغطية أوروبية للانتخابات المصرية

وفيما يتعلق بالتغطية الأوروبية، أشارت هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» على موقعها الإلكتروني، إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وأشارت الهيئة إلى أن السيسي حصل على 89.6% من الأصوات بعد منافسة مع ثلاثة مرشحين آخرين. كما أشارت إلى أن الانتخابات شهدت نسبة مشاركة غير مسبوقة بلغت حوالي 66.8% من إجمالي المواطنين المؤهلين للتصويت.

وذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية نتائج انتخابات الرئاسة في مصر، حيث فاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية تستمر لمدة ست سنوات، وأشارت الشبكة إلى أن الصراع في غزة كان أحد العوامل المؤثرة في الانتخابات، وقد شهدت نسبة المشاركة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت حوالي 66.8%، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات السابقة عام 2018 والتي بلغت 41%.

تغطية آسيوية لفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

وفيما يتعلق بالتغطية الآسيوية، أبرزت وكالة «شينخوا» الصينية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. وأشارت صحيفة «شاينا ديلي» الصينية أيضًا إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الاقتراع وفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 39 مليون مواطن مصري قد أدلوا بأصواتهم لصالح الرئيس السيسي، مما جعله يفوز بولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية أن الرئيس السيسي حصل على 89.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن هذه النسبة تأثرت بشكل كبير بالصراع الدائر في غزة وحرب إسرائيل عليها، وأشارت الصحيفة أيضًا إلى جهود مصرية للعب دور حاسم في محادثات الهدنة ومفاوضات إطلاق المحتجزين لدى حماس.