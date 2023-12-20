تحليق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل على متنها 500 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

طفرة كبيرة

وأوضح «الطيب»، أن البالون شهد طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ يوجد في الأقصر الآن حوالى 20 شركة للبالون الطائر، وتحتل الأقصر المركز الرابع عالميًا في هذا النوع الذي يعتبر من أفضل سياحات المغامرات في مصر، كما ساهم في رفع نسبة الطلب السياحي على محافظة الأقصر بنسبة من 30 إلى 35% من السياح الوافدين.

ساعتين يوميا

وأضاف: «تستغرق الرحلة الواحدة من 30 إلى 45 دقيقة، والمدة المسموح بها بالتحليق بالبالون الطائر من الطيران المدني هي ساعتين يوميًا، وتنقسم إلى نصف ساعة قبل شروق الشمس، وساعة ونصف بعد شروق الشمس، وهناك رحلتين يوميًا».

وتابع: «الرحلة قبل الشروق هي الأعلى إقبالًا من السائحين، ورحلة أخرى بعد شروق الشمس، إذ جرى اختيار هذا التوقيت لتحليق البالون الطائر لأن الرياح تكون هادئة وسرعتها بسيطة، وفي الغالب فإن معظم الدول التى بها بالون طائر يتزامن إقلاعه فيها مع شروق الشمس، ويستوعب البالون الطائر على حسب طرازه من 12 فرد وحتى 30 فردًا».

عامل جذب كبير للسياح

وأشار إلى أن البالون الطائر، يمثل عامل جذب كبير للسياح، فتجده مع الدعاية الخارجية لزيارة مصر بجانب الأهرامات، وتنفرد الأقصر بطبيعة خاصة من حيث المعابد والنيل والمناظر الطبيعية الخضراء، والصحراء فالأقصر متحف مفتوح، وكأنها لوحة فنية وبشهادة كل من ارتاده من السائحين.