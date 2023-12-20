أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك.. استقرار ببداية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك المصرية، استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصري، وذلك في بداية تعاملات اليوم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات العربية والأجنبية بالمقابل للجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية، وفقا آخر التحديثات الخاصة بالبنوك ومواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 33.86 جنيه للبيع، و33.72 جنيه للشراء.

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.94 جنيه للبيع، و33.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار داخل بنك الإسكان والتعمير عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، نحو 39.28 جنيه للبيع، و38.10 جنيه للشراء.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي الكويتي عند 39.41 جنيه للبيع، و39.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري نحو 8.22 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.19 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 100.30 جنيه للبيع، و99.33 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدينار الكويتي داخل بنك أبو ظبي الإسلامي، عند 100.18 جنيه للبيع، و98.09 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر إلى 8.40 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.41 للشراء.