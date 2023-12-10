أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10-12-2023، حالة من الاستقرار، مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.83 للشراء، و30.96 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، في مختلف البنوك:

سعر الدولار في البنوك اليوم

- بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 30.85 جنيه.

- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سع اليورو اليوم في بنك مصر عند 33.31 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 32.97 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 100.17 جنيه للبيع، و99.05 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 100.17 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس اليوم نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الريال القطرى في بنك مصر

استقر سعر الريال القطري في بنك مصر عند 8.47 جنيه للبيع، فيما سجل الشراء نحو 8.02 جنيه.