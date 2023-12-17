أسعار العملات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البنوك

سجلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، استقرارا ملحوظا، خلال بداية التعاملات اليومية في مختلف البنوك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

- سجل سعر الدولار اليوم 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

- كما سجل سعر الدولار اليوم 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 33.54 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 33.43 للشراء، و33.80 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98.09 للشراء، 100.37 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 96.65 جنيه للشراء، و100.27 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 للشراء، و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 للشراء، و8.23 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.