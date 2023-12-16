استقرار كبير شهدته أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت 16-12-2023، منذ تعاملات بداية اليوم، إذ استمر الدولار في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 30.95 جنيه للبيع، وسجل الشراء نحو 30.85 جنيه.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل الدولار نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه في حالة الشراء.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.79 جنيه للبيع، و33.43 جنيه للشراء.

واستقر سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري عند 33.92 جنيه للبيع، فيما سجل الشراء نحو 33.43 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري، نحو 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.22 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.19 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي، عند 8.40 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو 100.36 جنيه للبيع، والبيع سجل نحو 99.99 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي نحو 100.22 جنيه للبيع، و100.69 جنيه للشراء.