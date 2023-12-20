3 تحديات تواجه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.. تعرف عليها

في اليوم 74 لهجمات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة وقتل وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين والنساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة، ما التحديات التي تنتظرها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع ما بعد الحرب؟

هناك نحو 3 تحديات ستواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ما بعد الحرب، وتأتي على النحو التالي بحسب ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست».

اتساع الفجوة بين الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه

التحدي الأول الذي تواجهه الاحتلال الإسرائيلي هو اتساع الفجوة بين تصور الاحتلال لليوم التالي وتصور حلفائها وشركائها المحتملين الذين يرون السيطرة على غزة تنتقل إلى أيدي الفلسطينيين بينما تنسحب إسرائيل من كل قطاع غزة.

وفي الاحتلال الإسرائيلي، تُعطى أولوية قصوى للاعتبارات الأمنية، مع التركيز على السيطرة الفعالة على طريق فيلادلفيا لمنع الفصائل من استعادة قوتها، وتسعى أيضا إلى إنشاء منطقة عازلة ومواصلة جهودها الرامية إلى تجريد قطاع غزة من السلاح بالكامل، من الناحية العملية، لن يكون هناك انسحاب كامل، ولذلك، سيكون من المثالي التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الأمني داخل قطاع غزة حتى قبل أن تتوقف المعارك المكثفة.

هل تستطيع إسرائيل القضاء على الفصائل الفلسطينية إلى الأبد؟

يستلزم التحدي الثاني مواجهة حقيقة أن الفصائل الفلسطينية مختلطة ذات أجنحة عسكرية وسياسية واجتماعية، حتى لو دمرت إسرائيل قدرات الفصائل في غزة، فكيف يمكن منع المنظمة من الاندماج في القيادة المدنية المستقبلية؟ كيف يمكن منعها من الاستمرار في أن تكون لاعباً مؤثراً في غزة؟ هل يمكن منع جميع أعضاء الفصائل الفلسطينية من تولي مناصب رئيسية؟ هل يجب محاكمتهم جميعًا؟

وذكرت الصحيفة، أنه بالنظر إلى سيطرة الفصائل المستمرة على قطاع غزة منذ عام 2006، من المتوقع أن يكون القضاء عليها أمرا صعبا ويمكن شبه مستحيل.

كارثة إنسانية في غزة

ويتمثل التحدي الثالث في المسؤولية عن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وهذا تحدٍ موجود بالفعل، ومن المتوقع أن يرافق قوات الاحتلال طوال الفترة المقبلة، ومع استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، تستمر كذلك مسؤوليتها عن الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وينبغي على الاحتلال أن تواصل جهودها الرامية إلى إنشاء بنية تحتية تشغيلية وآلية للتعاون مع منظمات المعونة (حتى وإن لم تكن صديقة).