قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب قطاع غزة

قالت منى عوكل مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال أعلن قبل قليل شن ما يقل عن 300 غارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقالوا إنهم قصفوا مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، ولكن عمليا وقعت عشرات المجازر بمناطق قطاع غزة المختلفة، وفقدت عائلات بالمئات أرواحها، وكانت ساعات ثقيلة على أهالي قطاع غزة.

وتابعت، أنه خلال ساعات الليل وحتى الآن تشهد المناطق الشمالية من القطاع غارات عنيفة وأحزمة نارية تنفذ في العديد من مناطق قطاع غزة وتحديدا مستشفى كمال عدوان وتل الزعتر وجباليا والمناطق الشرقة من جباليا، «حاولنا الوصول لأي مصادر من هذه المناطق لكننا لم نتمكن من سماع أصوات الصحفيين لمعرفة ماذا يجري هناك».