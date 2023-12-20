عاجل.. محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية في غزة

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن محادثات مكثفة تجري بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة، وأن هناك ممثلون يبحثون من هم المحتجزون والأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم في أي اتفاق حول غزة.

وأضافت أن إسرائيل تصر على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من يطلق سراحهم، وأن المحادثات التي تجري بوساطة مصرية قطرية يجرى بموجبها إطلاق بعض المحتجزين مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.