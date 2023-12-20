رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية في غزة

كتب:

هانى حسن
11:25 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن محادثات مكثفة تجري بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة، وأن هناك ممثلون يبحثون من هم المحتجزون والأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم في أي اتفاق حول غزة.

وأضافت أن إسرائيل تصر على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من يطلق سراحهم، وأن المحادثات التي تجري بوساطة مصرية قطرية يجرى بموجبها إطلاق بعض المحتجزين مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.  

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: إجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة

شروط الفصائل الفلسطينية للوصول إلى هدنة ثانية مع إسرائيل.. تعرف عليها

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على حي الزيتون ومدينة غزة
بقلم هانى حسن