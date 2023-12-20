برنامج تدريبي لمكافحة الفساد المالي والإداري بالشرقية 

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية في الشرقية، إنه جرى تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان «الحوكمة كآلية للحد من الفساد في المؤسسات الحكومية»، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة 100 من العاملين بوحدات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمراكز والمدن والأحياء على مدار يومين في الفترة من 18: 19 ديسمبر 2023.

برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالديوان العام

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، في بيان، أن البرنامج يأتي تماشيا مع الخطة التدريبية الموضوعة خلال العام الجاري، والمتضمنة تنفيذ عدة برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

مكافحة الفساد بجميع صوره

ويأتي لك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إذ أكد أهمية منع ومكافحة الفساد بجميع صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه؛ ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام من خلال الحملات التفتيشية، وكذلك المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، مؤكدا ضرورة إقامة برامج ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.