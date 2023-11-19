طلاب جامعة أسيوط يتلقون تدريبا مكثفا على مكافحة الفساد

تلقى وفد طلابي من جامعة أسيوط، يضم 16 طالبًا وطالبة، تدريبًا مكثفًا على مكافحة الفساد، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس).

نظم البرنامج التدريبي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتضمن تدريب الطلاب على محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، وأدوات وأهداف تلك الاستراتيجية، والأنشطة المختلفة التي تطبقها الدولة المصرية في هذا المجال، وسبل مشاركة المواطنين في تحقيق ونشر ثقافة مصرية ضد الفساد.

كما تناول التدريب مجالات الأمن السيبراني، وسبل الحد من الفساد، والحفاظ على البيانات والمعلومات، والعولمة والتحولات والتطورات العالمية، وكذلك دور مصر في مكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، والإنجازات التي قامت بها في هذا المجال.

وتضمن البرنامج أيضًا ورش عمل لتحليل العلاقة بين التنمية المستدامة وسياسات مكافحة الفساد، ومستقبل المشروعات القومية في مصر.

جدير بالذكر، أن مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط نظم برنامجًا متكاملًا لنشر ثقافة مكافحة الفساد بالجامعة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج التدريبية والمشاركات الطلابية الساعية لتحقيق هذا الهدف.

ومؤخرًا، فاز طلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة بالمركز الأول على مستوى 10 جامعات مصرية في المسابقة الوطنية لأوراق السياسات في مجال مكافحة الفساد.