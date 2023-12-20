انتهاء فعاليات المرحلة السابعة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصري»

اختتم عدد من المحافظات المصرية المختلفة، اليوم التدريبي الأخير ببرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبذلك تكون انتهت فعاليات الدفعة الثالثة من البرنامج.

انتهاء فترة التدريب في 3 محافظات

وأوضحت «الوطنية للتدريب»، في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأربعاء، أن التدريب انتهى على مستوى 3 محافظات وهي: «الوادي الجديد، مطروح، الغربية».

ولفتت إلى أنه بالتوازي سوف تستمر فاعليات الدفعة الثانية من البرنامج في كل من: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

كما أكدت أن هذا البرنامج يعتبر أهم البرامج التي يتم تقديمها الأكاديمية تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، كما لفتت الأكاديمية في منشورها إلى أن الفرصة مازالت متاحة أمام كل من يرغب في التقدم إلى الدفعات القادمة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية».