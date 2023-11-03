رابط التسجيل في برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

منذ إطلاق برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» وهو يشمل السيدات المصريات من كافة أنحاء الجمهورية، إذ يتم تقديمه تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ليشمل أهم المعارف والمهارات التي تساعد المرأة على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وتستمر فعاليات المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج بمحافظات دمياط، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والبحيرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والفيوم، للوصول لكل امرأة مصرية في كل مكان في مصر حيث يجتمعن من خلفيات ثقافية وعلمية مختلفة، وذلك بعد ما حققته المرحلة الأولى من البرنامج بمقر الأكاديمية من صدى وإقبال من السيدات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

للتسجيل الدفعات القادمة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» ‏من هنــــــــــــا

وكانت أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مرحلة جديدة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» في عدة محافظات، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ في ضوء خطة الأكاديمية الاستراتيجية لتعميم البرنامج في كل محافظات الجمهورية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة» من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية.