أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (فيديو)

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة اليوم، عملا بالمادة (60) من الدستور الكويتي، وتلا اليمين الدستورية قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وبحسب وكالة الانباء الكويتية، فإنّه استنادا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي، يؤدي الأمير اليمين الدستورية قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

وكان مجلس الوزراء نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويٌعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.