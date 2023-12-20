شيماء البرديني: معبر رفح شاهد على بطولات مصر في ملف قطاع غزة 

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أجرت اتصالات مكثفة لإيقاف الوضع المأساوي هناك، ومعبر رفح شاهد على بطولات مصر بملف قطاع غزة من خلال إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين.

فتح المعابر وإيصال المساعدات

وأضافت البرديني، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك دعم حقيقي على الأرض من خلال فتح المعابر وإيصال المساعدات، وأكبر شاحنات دخلت بمساعدات إلى قطاع غزة كانت مصرية، ومطار الإنسانية في العريش شاهد على ما يتم إدخاله للقطاع من كل دول العالم».

وتابعت: «مصر ستتحدث وتحكى بالتفاصيل عقب انتهاء الأزمة لأنها تبدأ بالفعل أولًا ثم القول، وهو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما».