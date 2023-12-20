وكيل تعليم الأقصر يتفقد المكتبة المتنقلة.. تحسن علاقة الطلاب بالكتاب

تفقد صباح اليوم الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، «المكتبة المتنقلة» بمدرسة سان جوزيف الخاصة بالأقصر يرافقه محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة فرع الأقصر، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا، حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية كريمة من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

روافد الثقافة والمعرفة

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن المكتبة المتنقلة تعد دربًا جديدًا من دروب التعاون بين تعليم الأقصر ومكتبة مصر العامة في إطار التعاون المستمر بين رافدين من روافد الثقافة والمعرفة.

تحسين علاقتهم بالكتاب

وأضاف: «نسعى بجهد دؤوب وخطوات مدروسة أن نرتقي بالمستوى الثقافي والإثرائي لدى أبنائنا من الطلاب والطالبات، ولن يتأتى هذا إلا من خلال تحسين علاقتهم بالكتاب، والعودة إليه، إذ استحوذت الشاشات الرقمية على وقت واهتمام القطاع الأعظم من البشر، لذا سعينا هذا المسعى لعرض الكتب والتسويق للقراءة والاطلاع بأسلوب مختلف وطريقة شيقة».

نشاط يومي ثابت

كما شارك خالد، التلاميذ في حوار أبوي، حثهم من خلاله على ضرورة الاستمرار في القراءة وجعلها نشاط يومي ثابت، وفق القدر المتاح من الوقت وبعد الانتهاء من المذاكرة.