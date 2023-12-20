الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد.. هل الأطفال بينها؟

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الصدر بكلية القصر العيني، إن متحور كورونا الجديد يصيب جميع الفئات العمرية، ولكن توجد فئات تكون أكثر عرضة للإصابة وتحتاج إلى رعاية وعناية شديدة حتى لا تتعرض إلى خطر الإصابة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق وعلى المواطنين إدراك أن الفيروسات التنفسية بمتحوراتها تظهر خلال الفترة الحالية، وهي فترة الشتاء التي تعد فترة نشاط الفيروسات التنفسية كافة مثل «كورونا، الفيروس التنفسي المخلوي، الإنفلونزا الموسمية، الفيروس الغدي، الهربس»، مشيرًا إلى أن التحور هو أمر طبيعي يظهر ويختفي.

متحور فيروس كورونا الجديد يستجيب للأدوية

وتابع أستاذ الصدر بكلية القصر العيني أن قوة المتحورات تعتمد على مجموعة من الاعتبارات، منها شدة المتحور ومدي استجابته للأدوية واللقاحات، لافتًا إلى أنه حتى الآن جميع المتحورات الجديدة التي تظهر تستجيب بشكل كامل للأدوية التي يتم وصفها للمريض، ولا توجد زيادة في معدلات التردد على المستشفيات واللقاحات فعالة لاكتساب مناعة قوية ضد الفيروس ومتحوراته.

ولفت إلى أن متحور أوميكرون خطورته في سرعة الانتشار، وهو ما يميزه عن باقي المتحورات ولكن معدل إصاباته خفيفة للغاية، مشيرا إلى أن مرضي الصدر والأورام والقلب وذوي المناعة الضعيفة وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور، بينما الأطفال معرضون للإصابة، لكن الشدة لا تكون كبيرة.

اللقاحات فعالة مع متحور كورونا الجديد

وأضاف الدكتور حسام حسني أنه على المواطنين ضرورة الحصول على اللقاحات التي تقرها وزارة الصحة كلقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، مشيرًا الى أن اللقاحات لها دور فعال وقوي لتحصين الجهاز المناعي للجسم، لافتًا إلى أنه لا تعارض بين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، داعيًا المواطنين بعدم الخوف أو القلق واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الفيروسات التنفسية .

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت في بيان رسمي لها، توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع فروع شركة فاكسيرا، لافتة إلى أهمية لقاح الإنفلونزا.